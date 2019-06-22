كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - نجمات هوليوود يتمتعن بأناقة لافتة واطلالات مميزة في مختلف المناسبات، الرسمية منها والكاجوال على حدّ سواء، لا سيّما وأنهنّ يخترن دائمًا أجمل صيحات الموضة من أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية، ومؤخرًا شاهدنا عددًا من نجمات هوليوود يتألقن بفساتين آخر موضة هذا الصيف، شاهدي الصور واستوحي منها الاطلالة التي تعجبكِ.





كيندل جينير بفستان ميدي باللون الأصفر:



شاهدنا كيندل جينير Kendall Jenner مؤخرًا في أحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فستان ميدي باللون الأصفر المائل للبرتقالي، تصميمه جمع بين الأناقة والعصرية بقصة ضيقة، وطول وصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ مرصعًا بالكريستال، وشنطة يد من الجلد الأبيض من “شانيل” Chanel.

كيندل جينير بفستان ميدي باللون الأصفر





سيينا ميلر في فستان ميتالك من رالف لورين:



جميعنا نعلم أنّ الفساتين الميتالك البراقة، هي إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، ومؤخرًا شاهدنا النجمة البريطانية “سيينا ميلر” Sienna Miller وقد اختارت على السجادة الحمراء فستان ميتالك باللون الذهبي من “رالف لورين” Ralph Lauren، بقصة مميزة مزينًا عند الخصر بحزام رفيع من الجلد، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون الذهبي.

سيينا ميلر في فستان ميتالك من رالف لورين



زيندايا بفستان باللون الأبيض من نينا ريتشي:



اللون الأبيض أحد صيحات الموضة الأكثر رواجًا في صيف 2019، لا سيّما وأنه تم اعتماده على اطلالة كاملة كما فعلت النجمة الشابة زندايا Zendaya حيث إنها اختارت فستانًا من الأورغانزا مزينًا بالكشكش بتصميم عصري ولافت من “نينا ريتشي” Nina Ricci، نسقت معه حذاءً يكعب عالٍ من اللون نفسه.

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زيندايا بفستان باللون الأبيض من نينا ريتشي



كيت هادسون في فستان ماكسي معرق بالورود:



لا تكتمل الصيفية من دون موضة الأقمشة المعرقة بالورود، لا سيّما على الفساتين التي شاهدنا منها أجمل التصميمات هذا الموسم، مثل الفستان الماكسي الذي تألقت به مؤخرًا النجمة “كيت هادسون” Kate Hudson على السجادة الحمراء، باللون الأبيض، وقماشه معرق بالورود، تصميمه رومانسي وحالم، وقد نسقت معه عقدًا باللون الأزرق.

كيت هادسون في فستان ماكسي معرق بالورود





نجمات هوليوود يتألقن بفساتين آخر موضة هذا الصيف، شاهدي الصور واستوحي منها الاطلالة التي تعجبكِ.

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