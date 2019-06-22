شاهدي آخر إطلالات مدوّنات الموضة العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - لم تَعُد متابعة مدونات الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، خيارًا للسيّدة التي تحب الموضة وأجدد الصيحات والأزياء ، اذ أصبحت مدونات الموضة احدى ركائز دور الأزياء التي بدورها تعتمد عليهنّ بكثرة .

لذلك ، نقدّم لكِ أجدد اطلالات مدونات الموضة العربيات، لتختاري ما يناسبكِ .



لانا الساحلي

لانا الساحلي

اتّجهت مدونة الموضة لانا الساحلي الى تنسيق اطلالة كاجوال، مؤلّفة من جينز وقميص مورّد، وحذاء بكعبٍ عالٍ من اللون الأسود . اذ انّها تعلم ما يناسب قوامها، ولذلك تكون اطلالاتها جميلة وموفّقة .

الجينز الممزق من وحي النجمات العالميات



فوز الفهد

فوز الفهد

بعد اصدارها منتجها الجديد ، اعتمدت فوز الترويج لمنتجها الجديد، باطلالة فستان السهرة من اللون الأسود، مزيّن بمجوهرات في غاية الأناقة والرّقي .

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جيسيكا قهواتي

جيسيكا قهواتي

باطلالة عصرية وناعمة في آنٍ واحد ، أطلّت جيسيكا قهواتي بصيحة البدلة الرجّالية الواسعة من اللون الأبيض ، نسّقت جيسيكا حذاءً بكعب القطّة لاطلالة جذَابة .



أمّا في ستايل كاجوال ، شاركت جيسيكا متابعيها صورة تظهر فيها باطلالة كاجوال تجمع بين صيحة الجينز و كروب توب .

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كيم كارداشيان ترتدي ورق الجرائد وأغرب الإطلالات



روان بن حسين

روان بن حسين

تختار روان اطلالاتها بتأنٍّ و حذر، اذ انها تتمتّع بقوام ممتلئ ، و رغم ذلك تحسن الاختيار . أطلّت روان مؤخراً مرتدية قميصاً واسعاً من اللون الأسود خلال اطلالة نهارية، وزيّنت أزيائها بمجوهرات مترفة .

روان بن حسين



و في اطلالة كاجوال ، اختارت روان صيحة الجينز الممزّق، مع قميص نسائي مورّد و حذاء بكعبٍ رفيع . أمّا الحقيبة ، فانتقتها بأسلوب مميّز من صيحة حقيبة الدلو .



كارن وازن

كارن وازن

بصيحة البولكا دوت ، اختارت كارن وازن فستانًا قصيرًا بأكمام من الكشكش خلال رحلة الى البرازيل مع زوجها .

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نور عريضة

نور عريضة

تتّسم اطلالات نور عريضة بالبساطة والرقيّ في آنٍ واحد ، فظهرت مؤخراً بصيحة الشورت الجينز الممزّق، و نسّقت معه قميصاً نسائيّاً من اللون الأبيض .

أي من هذه الاطلالات اعجبتكِ؟ شاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت" .