للمحجبة: إطلالات عصرية كاجوال اعتمديها أثناء السفر في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - إذا كنتِ شخصية محبة للسفر والترحال، فهناك بعض القطع الأساسية بحقيبتِك، لتمنحكِ لوك مريحًا يناسب الحركة الكثيرة والتجوال، وعصريًّا وأنيقًا تشعرين فيه بثقتكِ بنفسِك.



واليوم اخترنا مدونة الموضة والسفر المصرية سارة صبري، لتستلهمي منها الكثير من أفكار الأزياء أثناء سفرِك، إذ يتابعها الكثير من الصبايا لاستكشاف العالم، ولحسّها المميز بالأزياء.



الجمبسوت الواسع المخطط مع الجاكيت الجينز

إطلالات بالجمبسوت المخطط مع الجاكيت الجينز



من القطع الأنيقة للصبايا والمريحة في السفر، هو الجمبسوت الواسع، كالذي اعتمدته سارة صبري مخطًطًا بالطول لتبدي أنحف وأطول، مع الجاكيت الجينز الخفيف، لكي ترتديه كما تشائين أثناء تغيّرات الطقس المختلفة بالبلاد الأجنبية.

التنانير الصيفية الملونة

التنانير عالية الخصر الملونة المنعشة



إذا كانت وجهتكِ إحدى المدن الساحلية، اعتمدي التنانير الصيفية الملونة، كهذه التنورة باللون الأصفر من سارة صبري، مع الجاكيت الجينز القصير، والتوب الأبيض، واعتمدي دائمًا معها طرح طويلة أو توربان، مع الاكسسوارات الملونة لتزيدي حيوية وشبابية.

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الفساتين الصيفية القطنية

الفساتين الصيفية الملونة من سارة صبري





لم تعد الفساتين مرتبطةً فقط بأزياء السواريه، على العكس يمكنكِ اعتمادها كقطعة أساسية في حقيبة سفرِك، اختاريها على البحر، أو في النزهات النهارية، نسقي معها دائمًا أحذية الميول Mule Shoes، أو الشباشب، أو الأحذية المجنحة التي تزيدكِ طولًا، إن كنتِ من صاحبات الوزن الممتلىء.



الجينز بكل أنواعه

البناطيل الجينز عالية الخصر من سارة صبري



تركز المدونة سارة صبري على الجينز بكل أنواعه في اطلالتها، سواء الجاكيت الجينز القصير والطويل، مع البناطيل القماشية والسنيكرز، أو التنانير الجينز الموضة هذا العام لاطلالة كاملة من الدينم، سوف تبدين معها مشرقة وحيوية، والجينز صديقكِ المريح أثناء الرحلات أيضًا.





بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من اطلالات المدونة المصرية سارة صبري أثناء السفر.. أيّ اطلالة ستعتمدين مثلها لـ رحلتكِ المقبلة؟

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