إغماء وتشنجات بعد امتحاني الفيزياء والتاريخ.. وطالبات: "مشوفناش صعوبة كده"

"بكاء وصراخ وتشنجات وإغماءات"، هكذا كان حال بعض طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحاني الفيزياء والتاريخ، اليوم، حيث سيطر عليهم حالة من الذهول بسبب صعوبة الأسئلة على حد وصفهم.

"صحبتي واحنا في اللجنة جالها تشنجات من صعوبة الامتحان.. ليه بيعملوا فينا كده"، بهذه الكلمات بدأت نيرة طارق، طالبة، شعبة علمي علوم، حديثها لـ "هُن"، مضيفة أن امتحان الفيزياء فوق مستوى الطالب المتفوق، رغم إجابتها على مختلف الأسئلة من الكتب الخارجية والوزارة إلا انها لم تشاهد امتحان بهذه الصعوبة.

تقول نهلة حمدي، طالبة بالشعبة الأدبية، "الامتحان صعب أوي ليه التعقيد بالمنظر ده بعد ما كنت بحلم بكلية قمة، بقت أفكر في الأقل منها رغم أن طول عمري متفوقة في دراستي"، مؤكدة وجود حالات إغماءات داخل اللجان من صعوبة امتحان التاريخ.

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"امتحان الإنجليزي كان صعب والأحياء كان فيه أخطاء في الترجمة من الورقة العربي والأجنبي، والفيزياء النهاردة صعبة جدا فاضل إيه تاني لسه!"، حالة من الحزن والقلق سيطرت على تقى محمد، طالبة علمي علوم، عقب الانتهاء من الامتحان، مؤكدة أن هناك اختلافات في الاجابات بين الطلاب في بعض الأسئلة.

وأكد أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، لـ "هُن"، أن المرفق استقبل اليوم العديد من حالات الإغماء منها حالة الطالب إحسان بكري محمد النجار، بلجنة المدرسة الثانوية الجديدة، ورحمة أيمن الطنطاوي، بإحدى مدارس بشبين الكوم، وآلاء يوسف سعد، بلجنة الفتح الابتدائية الشهداء، ومعاذ بيومي محمد، بلجنة مدرسة السيد البدوي بركة السبع، وإسراء عاطف، بمدرسة محمد عيسى بأشمون، وأحمد محمد الديبه، مصاب اشتباه زائدة من تلا المعهد الأزهري الثانوي.

وأشار إلى أن هناك تحسن في حالات المصابين وخرج بعضهم المستشفيات.

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