فيديو| إنوثة ورشاقة وكلها حيوية.. نرمين الفقي تسعد جمهورها على السوشيال ميديا

تتمتع نيرمين الفقي بجمال وحيوية وشباب لافت للأنظار، فهي رمزًا للأنوثة منذ أن خطت بقدميها الوسط الفني، كانت ولا زالت فتاة أحلام الشباب لرشاقتها وقوامها الأنثوي، إلى جانب امتلاكها قدر عالٍ من الجمال.

ويرصد هُن كيف أسعدت نرمين الفقي جمهورها على السوشيال ميديا في الفترة الآخيرة.

رقصاتها الشهيرة

قدمت "وصلة رقص" على نغمات أغنية "آه لو لعبت يا زهر"، خلال الحلقة 58 من مسلسل "أبو العروسة"، الذي يعرض على شاشة "dmc دراما"، في مشهد جمعها بالفنان مدحت صالح الذي يجسد شخصية "جابر" زوج الدكتورة عبير التي تجسدها النجمة نرمين الفقي، والذي يطلب منها أن ترقص له.

بالفيديو نرمين الفقي ترقص على نغمات "برج الحوت" لعمرو دياب

نشرت نرمين مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وهي ترقص على نغمات أغنية عمرو دياب "برج الحوت"، برفقة صديقتها، حيث ظهرت مرتدية شورت قصير من الجلد مع "توب" باللون الأسود شفاف، كشف عن بطنها.

بالفيديو نرمين الفقي تغني وترقص على أنغام "3 دقات"

نشرت نرمين، مقطع فيديو، لها في يناير من العام الحالي، وظهرت خلاله وهي تغني وترقص على نغمات أغنية "3 دقات"، خلال فقرة إعدادها الطعام في البرنامج رفقة دعاء صلاح، وعلقت قائلة: "لازم الأكل يطلع حلو ما دام الواحد بيرقص ويغني".

كما كتبت عبر حسابها: "أغنية مفرحة حتى لو تعبان وبتصور 14 و15 ساعة وبننزل في البرد، لازم نجتهد ونشتغل ونعتمد على نفسنا محدش هينفعك إلا نفسك.. ربنا يوفق الجميع".

بالفيديو نرمين الفقي ترقص على أنغام "أقوى كارت في مصر"

نشرت في نوفمبر عام 2018، مقطع فيديو لها أثناء رقصها على أنغام "أقوى كارت في مصر" أثناء تواجدها في أحد المراكز التجارية الشهيرة "مول"، وكان متواجد أيضًا الفنان محمد رمضان في المركز ذاته.

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إطلالاتها

بالصور جمبسوت أوف شولدر أحدث إطلالة نرمين الفقي في عمان ومتابع:" ينفع تتجوزيني"

شاركت متابعيها ومحبيها عبر"إنستجرام"، عددًا من الصور أثناء تواجدها في العاصمة الأردنية عمان، ومشاركتها في أسبوع الموضة الأردني، وتكريمها عن دورها في مسلسلها "أبو العروسة" في دور عبير، في أبريل من العام الجاري.

وظهرت نرمين خلال الصورة بإطلالة مميزة أبرزت إنوثتها وجمالها كما اعتاد الجمهور على رؤيتها، حيث ارتدت "جامبسوت" أف شولدر، باللون الأسود والأبيض، وتركت شعرها منسدلًا، مع الاعتماد على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

بفستان أسود.. نرمين الفقي تحتفل بـ«الفالنتين»: الحب للأسرة والعائلة

بإطلالة كلاسيكية سوداء، هنأت متابعيها وأسرتها وأصدقائها بعيد الحب، وكتبت نرمين تدوينة عبر "انستجرام": "الحب للأسرة والعائلة.. كل عام وأنتم بخير".

بالصور نرمين الفقي تظهر بإطلالة زرقاء في أحدث "فوتو سيشن"

خضعت نرمين لجلسة تصوير في ديسمبر من العام الماضي، خلال افتتاح عرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري، بـ"جمبسوت" أزرق ملكي من "الستان" وظهر "دانتيل" أزرق شفاف، مع مكياج هادئ وشعر بسيط.

واحتفلت نرمين، أمس الجمعة 21 يونيو، بذكرى ميلادها الـ47، بصحبة مجموعة من أصدقاءها، وظهرت مرتدية فستان مكشوف، باللون الأسود، مع شعر منسدل ومكياج هادئ، وشاركت صديقاتها الرقص على أنغام الفنان محمود العسيلي.

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