"لم أقصد أي أذى".. القصة الكاملة لسخرية ياسمين صبري من أصحاب متلازمة داون

داخل إحدى الصالات الرياضية، حيث اعتادت الفنانة الشابة ياسمين صبري على ممارسة اليوجا رياضاتها المفضلة، شاركت متابعيها منذ ما 4 أيام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها وهي واقفة على رأسها.

استعرضت الفنانة رشاقتها بهذه الحركة الشاقة، فتفاعل معها الكثيرون من متابعيها فحصدت الصورة على ما يقارب 380 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى العديد من التعليقات.

لكن ثمة تعليق لم يمر مرور الكرام، إذا علق حساب يحمل اسم "حجاب نمبر وان" على الصورة قائلًا: "عملت الحركة دي لما كان عمري 6 سنوات".

لم تتجاهل الفنانة الشابة هذا التعليق وردت عليه قائلة: "أراهنك عملت دا.. فهو السبب إن جالك متلازمة داون دلوقتي"، الرد الذي أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه "ياسمين"، إذ جرى وصفه بالسخرية من أصحاب متلازمة داون.

هجوم السوشيال ميديا

فتعرضت "ياسمين" للهجوم على ساحات السوشيال ميديا، فعلقت إحدى الصفحات المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعى "Half angel. Half devil" قائلة: "إنسانة عديمة الموهبة والأخلاق".

ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري: "أصحاب متلازمة داون عندهم أخلاق"

ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري

الإعلامية ريهام سعيد هي الأخرى هاجمت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "الداون سندروم اسمهم مايتحطش في هزار.. ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب"، وأغلقت "ريهام" التعليقات على ما نشرته.

Advertisements

رسالة مايا مرسي إلى ياسمين صبري

الهجوم الذي تعرضت إليه ياسمين صبري لم يتوقف عند هذا الحد، إذا وجهت إليها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، رسالة تنتقد فيها ما قالته الفنانة الشابة تجاه أصحاب متلازمة داون.

بعد سخريتها من متلازمة داون.. مايا مرسي توجه رسالة لياسمين صبري: "عيب"

وقالت "مايا" في رسالتها: "إلى الفنانة ياسمين صبري.. أرسلت لي العديد من أمهات أطفال متلازمة داون ما كتبتيه على الانستجرام بسخرية على Down Syndrome وعلمت أيضًا أنك مستحيه وهذا جيد في حد ذاته".

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة في رسالتها: "لكن السخرية غير مقبولة وكان يجب أن تكتبي اعتذار لأن مش عيب أن نغلط، لكن العيب أن نمحي الغلط دون اعتذار.. الإعلامي والممثل يعتبر قدوة والكلمة محسوبة نتمنى أن نرى اعتذار ولكن لن نقبل السخرية.. وشكرًا".

مش بحبك.. سما رامي توجه رسالة قاسية إلى ياسمين صبري

وفي رسالة قاسية وجهتها سما رامي، إحدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون، عبر حسابها على "فيس بوك" إلى ياسمين صبري: "لو سمحتي اوعي تتريقي علينا.. كدا عيب.. كدا اسمه تنمر.. إحنا مش معاقين ذهنين إحنا بنفهم وبنتعامل مع الناس.. لو سمحتي بعد إذنك بطلي تتريقي علينا أنا وأصحابي.. وأنا زعلانة منك مش هكلمك تاني.. عشان أنا بحب كل الناس وأنتي بالذات مش بحبك.. شكرًا أوي أنك بتتريقي علينا".

ياسمين صبري تعلق على سخريتها من متلازمة داون: "نوايايا واضحة"

نواياي واضحة.. تبرير ياسمين صبري

وبعد حالة الغضب والجدل التي اندلعت بسبب ياسمين صبري، قررت التعليق عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إذ ذكرت بأن من كانت تتحدث معه هو شقيقها: "الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي، فأنا شخص يدور حول الحب والهدوء على هذه الأرض، نواياي واضحة، ولم أقصد أي أذى".

​