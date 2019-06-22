في آخر ظهور لها.. أنغام بصحبة ابنها بدون خاتم الزواج

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها بصحبة ابنها الأصغر عبدالرحمن، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" من خلال مساندتها للمنتخب المصري في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي.

وظهرت أنغام خلال الصورة مرتدية "تي شيرت" المنتخب المصري، من دون خاتم الزواج، وأضافت تعليق على الصورة قائلةً: "شجع منتخب مصر، في 11 في الملعب لكن في وراهم ملايين".

ظهور أنغام دون خاتم الزواج قد يثير الشكوك حول وجود خلافات بينها وبين زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم خلال هذة الفترة، حيث حل الثنائي ضيفين على برنامج "توأم روحي"، الذي يقدمه نيشان، في مطلع الشهر الجاري.

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وذكر "أحمد" خلال الحلقة أنهما اختلفا معًا وانقطعت علاقتهما بسبب العمل في بداية علاقتهما، "قعدنا سنة مش بنتكلم، أنا بعطل الوطن العربي كله، وممكن أخر الأغنية سنة، عشان بخاف على الشغل".

وواصل: "رجعنا اشتغلنا تاني، ووقتها حسيت إنها بتاعتي، واستخرت ربنا، والأمر الإلهي اشتغل".

أحمد إبراهيم عن علاقته بأنغام: "قعدنا سنة مش بنكلم بعض"

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم طلق زوجته ياسمين عيسى مؤخرا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرا لها الدعم.

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