فيديو وصور| بعيدا عن الملاعب.. مشاهد رومانسية في حياة "تريزيجيه الحنين"

غمر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، محمود تريزيجيه، والمحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، قلوب المصريين بالسعادة أمس، بتسجيله أول أهداف بطولة أمم أفريقيا، في مرمى زيمبابوي على استاد القاهرة، ليفوز منتخبنا الوطني باللقاء.

ورغم أن تريزيجيه كان أمس هو نجم الملعب، إلا أن له أيضا جانب آخر في حياته الشخصية تحدث عنه أكثر من مرة في عدة لقاءات تليفزيونية تظهر حبه لأهل بيته وأسرته، وكذلك تقديره لهم، وحنيته عليهم، فقد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي لمحمد تريزيجيه يقبل قدم والدته خلال فرحه، وهو ما أشاد به كثيرون.

يبدو هذا الموقف متكرر، فقد تحدث عنه خلال لقاءه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، مؤكدا أنه يقبل يد وقدم والدته كلما التقاها، ولا يخجل من هذا الأمر، وكان من بين التعليقات على تقبيله قدم والدته، "انت تمنك ملايين إزاي تعمل كدة"، وهو ما رد عليه تريزيجيه، "دي حاجة ودي حاجة، دي أمي".

أمه هي محور حياته، ورغم احترافه خارج مصر، في تركيا، إلا أنه قال أكثر من مرة أن والدته انتقلت للعيش معه في القاهرة بعيدا عن أشقائه في كفر الشيخ، مؤكدا في لقاء تليفزيوني، "أنا مهما عملت مش هوفي أمي حقها أبدا"، وتقبيل يديها وقدميها أمام الجميع، ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة نظره هو الطريقة المثلى لشكرها.

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يشمل حنان وحب تريجيزيه زوجته روان، والتي روى قصة ارتباطه بها، وحبه لها منذ كان عمره 19 عاما، وتعرف عليها بينما كان يتدرب في النادي قبل احترافه، ليقرر خطبتها، والزواج منها بعدما استقر في الملاعب وأصبح اسمه لامعا في مجال كرة القدم، ورغم أنهما انفصلا سنة كاملة بسبب الخلافات إلا أن العلاقة عادت قوية من جديد.

"يلا بسرعة عشان هي سقعانة"، كانت جملة وجهها تريزيجيه خلال جلسة تصوير جمعته بزوجته روان في حديقة أحد الفنادق الكبرى، موجها كلامه للمصورين، حيث جرت الزيجة التي حضرها كثير من مشاهير الكرة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وانتشر المقطع المصور الذي يطلب فيه الإسراع من التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بحب وحنان محمود تريزيجيه لزوجته.

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وعبر تريزيجيه عن حبه لزوجته للإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وقال إنه لا يتخيل أن يعيش حياته مع فتاة غيرها، ومنذ تعرف عليها وهي تملك قلبه، فهو لم يعرف أي فتاة أخرى، ولم يحب غيرها، وحتى رغم الخلافات المؤقتة التي حدثت بينهما، لم يسع للزواج من غيرها.

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