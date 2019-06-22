"قوي مناعتك ومتخافش من الحر".. إليك أطعمة تحارب البكتريا أبرزها البطيخ

مع ارتفاع درجة حرارة الجو والرطوبة العالية، تنشط البكتريا والميكروبات، لذلك يحتاج الجسم إلى أطعمة تقوي المناعة، وتساعده على مقاومة الأمراض.

ذكر موقع "daily medical" أبرز تلك الخضروات والفاكهة في السطور التالية:

البروكلي

يعتبر من أغنى الأطعمة بفيتامين "سي" و"أ"، ما يساعد على تقوية المناعة.

اللوز

يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول، ويساعد على خفض ضغط الدم وتقوية العظام.

الثوم

يحتوي على مضادات نباتية للميكروبات تعزز القدرة الدفاعية للجسم.

البطيخ والمانجو والتوت

من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن اللازمة لجهاز المناعة.

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الأكلات البحرية والأسماك

أطعمة ضرورية للمناعة، احرص على تناولها مرتين في الأسبوع على الأقل.

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اللبن و الزبادي

قليل الدسم مصدر رائع للبكتريا الصديقة.

الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للميكروبات، والتي قد تساعد على منع نمو العديد من أنواع الميكروبات.

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