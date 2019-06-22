إبداعات كريستيان لوبوتان.. 4 طرازات لأحذية رجالية بألوان النيود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما كان المصمم، كريستيان لوبوتان، مفتونًا بالسيرك، وكان يقوم دائمًا بزيارة متحف الفن المعرضي في باريس، والمخصص لفنون المعارض في القرن التاسع عشر، وقد اختاره المصمم لتقديم عرضه الربيعي العشرين.

وقدم المصمم ضمن عرضه مجموعة من الأحذية الجديدة للرجال بظلال النيود، وقد تم إطلاق مجموعة الأحذية النسائية بظلال النيود في عام 2013، والآن أصبحت متاحة للشراء، خاصة من أحذية الكعب والأحذية المسطحة في ثمانية ظلال مختلفة من ألوان البشرة لتلبي أذواق أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وتأتي مجموعة النيود للرجال في أربعة طرازات؛ حذاء رياضي من الساتان، أحذية اللوفر من جلد الغزال المرصع، حذاء الإسبادريل، وزوج من الصنادل المسطحة، وكانت هناك أيضًا حقائب مطابقة بما في ذلك حقائب الخصر ونمط كروسبودي Loubilab.

وأخيرًا، في إشارة إلى السيرك، كانت هناك أحذية اللوفر بطبعة التاتو، بالإضافة إلى أحذية المهرج من المخمل الأحمر بمقدمة مبالغ فيها وأخرى مزينة بالكريستال باللون القرمزي.