إطلالات نجمات بوليوود في حفل توزيع جوائز غراتسيا 2019

شهدنا أمس حفلًا مميزًا لمجلة "غراتسيا"، لتكريم المواهب الشّابّة من جيل الألفيّة في الهند، فيما يتعلّق بالأفلام والأزياء، بالإضافة إلى مجال الرّياضة والأعمال.

وكما هو متوقّع، أشعلت النّجمات الحفل، بجاذبيتهنّ، وأناقة إطلالاتهنّ، ومن خلال مجلة "ذا هاوتر فلاي"، نستعرض لكِ إطلالات نجمات بوليوود، في حفل توزيع جوائز غراتسيا، لعام 2019:

ديبيكا بادوكون

تلفت ديبيكا بادوكون الأنظار دائمًا، بإطلالاتها، وفي حفل "غراتسيا" هذا العام، تألّقت بجمبسوت حريريّ، من علامة "آشي ستوديو" والذي تميّز بلونه الأخضر، وتصميم الأكمام المنفوشة، بالإضافة إلى الذّيل الطّويل.

بينما أكملت إطلالتها، بحذاء جذّاب باللّون نفسه، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتسريحة ذيل فرس فوضويّ، أضافت إليها شريط ستان بالّلون الأخضر أيضًا.

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هذا، ويجدر بالذّكر، أنّ "ديبيكا" حصلت على جائزة أفضل نجمة من جيل الألفيّة، لهذا العام.

جانفي كابور

تتميّز "جانفي" بإطلالاتها، التي تجمع بين النّعومة، مع لمسة من الجرأة، وفي حفل مجلة "غراتسيا" هذا العام. لفتت "جانفي" الأنظار ببدلة بنطلون جذّابة باللّون الورديّ، من توقيع دار "صافيا" للأزياء. هذا، وتميّز البليزر بتصميمه الاستثنائيّ الجريء.

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وبالإضافة إلى إطلالتها، حازت "جانفي" على جائزة أفضل نجمة صاعدة، لعام 2019.

انانيا بانداي

بالإضافة إلى أسلوبها النّاعم، تتميّز "أنانيا" بإطلالاتها العصريّة، ولإطلالتها في الحفل، ارتدت "أنانيا" فستانً مميّزًا، من تصميم "غاليا لاهاف" تميّز بتصميمه المنفوش، ذي الطّبقات، ونسّقته مع حذاء برتقاليّ زاهٍ. كما حصلت على جائزة نجمة الجيل القادم، لعام 2019.

راديكا أبتي

اُختيرت "راديكا"، للحصول على جائزة "F 21 Disruptor" لهذا العام، كما اختارت فستانًا قصيرًا، مطبوعًا، وذا تطريزات باللّون الأسود، تميّز بكمّين من وحي العصر الفيكتوري. بينما أكملت إطلالتها بأحمر شفاه جريء، وخصلات مموّجة.

ماسابا جوبتا

بالإضافة إلى نجمات الشّاشة الهنديّة، حصلت مصمّمة الأزياء "ماسابا"، على جائزة أفضل رائدة أعمال في مجال الأزياء لهذا العام، واختارت إطلالتها من توقيع علامتها الخاصّة، مرتدية فستان طويل، بلون نيود بسيط، خالٍ من التّفاصيل.



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