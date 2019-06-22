تعيش حالة من النشاط وتبدأ مرحلة جديدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: الاكثر حظا بين الابراج اسبوع من اجمل الاسابيع مع انتقال الشمس الى السرطان ما يعني ان تبدأ مرحلة جديدة وشهر شمسي جديد مناسب تماما لا يوجد افضل من هذه التاثيرات المائية بين السبت والاثنين مع وجود القمر في برجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان التي تجعلك تتقدم باتجاه تحسين امورك كي تتمكن من مواجهة الصعاب الكبيرة التي تخص عائلتك تشق طريقك بحرية ونجاح وتتمتع بدورة من الحظ ممتازة فتتحالف التأثيرات الفلكية لاسعادك وتحمل اليك اجمل الايام وذلك على كل الاصعدة الصحية والفكرية والمعنوية والمهنية يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان اي الى البيت الثاني بيت المال فيحمل اليك مكاسب واهتمامات شراء تصليح تسافر تستثمر تنجح في امتحانات آخر العام تكسب قضية وتحقق النجاح وتنال النتائح المرضية وقد تتلقى ايضا مبلغا من المال يأتي مكافأة على اعمال او عرضا غير اعتيادي يفوق توقعاتك. كذلك سوف تنهي الاسبوع مع قدرات شخصية مهمة جدا وذكية جدا زيارات سفر تفاهم عقود حركة ناشطة مع وجود القمر في برج الثور يومي الخميس والجمعة فتتناغم مع افكارك ما يجعلك تتعرف الى اوساط جديدة وتفتح الباب امام احتمالات بعيدة واتصالات مع الخارج واعدة وزاهرة اسبوع مهم قرارات مصالحات امور حاسمة بداية لشيء جديد اجواء جيدة جدا اسبوع حافل بالتغييرات الايجابية.

عاطفياً: وجود الزهرة في الجوزاء يجعلك تراجع حساباتك ويحثك على التصرف بطريقة معاكسة لتوقعات الحبيب انتبه ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الانفعال او بدافع من رغبة في الاستفزاز كن متأنيا وعقلانياً وابتعد عن الهواجس والشكوك.

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