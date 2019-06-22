"إحساس الأشباح".. علماء يفسرون ظاهرة "الألم الوهمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

هل شعرت يوما أن شخصًا لمس ذراعك الأيسر أو الأيمن، رغم أنه لا يوجد أي بشري حولك؟

خلص فريق من الباحثين من جامعات نيويورك وهامبورج وبييلفيلد في دراسة جديدة لعلم الأحياء، إلى أن ذلك الإحساس كاذب، وهو ما وصفوه بأنه "إحساس الأشباح".

وبحسب موقع "Medical news today"، فإن العقل البشري يحمل العديد من الألغاز، نظرًا لوجود مجموعة من الظواهر التي لم تفسر حتى اللحظة، مثل الألم الوهمي في الأطراف البشرية.

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وذهب فريق البحث إلى أن بعض الناس يعانون من الهلوسة اللمسية، حيث يعتقدون خطأً أنهم يشعرون بإحساس ما في أحد أطرافهم، إلا أنه لا يوجد حولهم ما يسبب ذلك. فيما قال آخرون، إن الهلوسة اللمسية تحدث عادة عند الأفراد الذين يعانون من انفصام الشخصية، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته، أن هذه المشكلة يمكن أن تصيب آخرين بصحة عقلية وجسدية جيدة.

وتعتقد الدراسة أن إدراك العقل يعتمد على ما يشبه "الخريطة الطبوغرافية" في العقل، مفترضة أنه إذا تم لمس أحد أطرافك، فإن تلك الخريطة توجهك لمكان الإحساس، وأحيانا لا تعمل الخريطة بشكل صحيح، نظرًا لأن البعض يشعرون بلمسات في أجزاء مغايرة غير التي تعرضوا لها.

وأكدت أن مجموعة من العلماء أجرت بحثًا على أشخاص بالغين، واختبروهم بشكل دقيق، حيث تم تحفيزهم بأنه سيتم لمس أجزاء من أجسادهم، وكل ما عليهم تحديد مكان تلك اللمسة.

واكتشف البحث، أن 8% من المبحوثين، قالوا أول إجابة لهم عن مكان لمسهم خطأ، الأمر الذي فسره العلماء، بأن التحفز الداخلي جعل المبحوث يشعر بشيء لم يحدث.