ابتعد عن هذه الأشياء إن كنتَ نباتيا..منها العطور والأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

لا يقتصر الالتزام النباتي فقط على محتويات الثلاجة أو الأطعمة التي يتناولها المرء، بل يمتد إلى العديد من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على منتجات حيوانية، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة ميرور قائمة بالأشياء التي يجب على النباتيين التخلص منها لتكون حياتهم خالية تماماً من المنتجات الحيوانية:

1- الأكياس البلاستيكية

تحتوي الكثير من أكياس التسوق البلاستيكية، على مواد مصنوعة من الدهون الحيوانية، تساهم في التقليل من الاحتكاك.

2- إطارات العجلات

تستخدم بعض مواد الإطارات، حامضاً دهنياً، يستخرج من معدة الأبقار أو الأغنام، لإعطاء المطاط المزيد من المرونة والمتانة.

3- العطور والكولونيا

تستخدم العديد من العطور، إفرازات ثعالب الماء والقنادس والغزلان، كمادة مثبتة للعطور، تقلل من معدل التبخر، وتساعد على ديمومة العطور لفترة أطول.

4- الغراء

يحتوي الغراء على مواد مشتقة من بقايا الحيوانات وقشور الأسماك.

5- المستلزمات الفنية والحرفية

Advertisements

يحتوي عدد كبير من المستلزمات الفنية على مكونات حيوانية مثل الجيلاتين، وشحم العظام، وشمع النحل.

6- الشامبو والبلسم

تستخدم الكثير من منتجات الشعر، مادة الليسيثين لإصلاح الشعر التالف وجعله يبدو لامعاً، والذي يتم استخراجه عادة من مصادر حيوانية أو من منتجات الألبان.

7- العلكة

تحتوي بعض أنواع العلكة على الجيلاتين والأحماض الدهنية، التي تمنحها ملمساً مطاطياً، وقد تستخدم فيها ملونات طعام مصنوعة من الحشرات.

8- شفرات الحلاقة

تحتوي شفرات الحلاقة الأغلى ثمناً على شريط مرطب ناعم لجعل الحلاقة أكثر راحة، وهو مصنوع من مادة الغليسرين المستخلصة من الدهون الحيوانية.

9- طلاء الأظافر

تستخدم الكثير من ملمعات الأظافر منتجات حيوانية لإنشاء تأثيرات معينة، تعطي الأظافر لمعاناً وبريقاً خاصاً، وخاصة في الألوان المعدنية.

10- الأدوية

تحتوي الكثير من الفيتامينات والأقراص الأخرى على طبقة من الجيلاتين المستخرج من المصادر الحيوانية.