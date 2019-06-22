"قومي المرأة" يخصص رقما لتلقي الشكاوى خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية

يشارك المجلس القومي للمرأة في غرفة العمليات المركزية لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية، والتي تقام في مصر في الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، والتي جاءت بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس لمتابعة كافة الأحداث على جميع المستويات.

ويتلقى المجلس الشكاوى، التي قد تتعرض لها السيدات خلال البطولة على الرقم المختصر 15115.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة على حرص المجلس، على تقديم كافة الإمكانيات لدعم الدولة في تنظيم الأحداث الكبيرة.

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وأضافت مرسي أن المجلس يتمنى أن تخرج البطولة المقامة على الأراضي المصرية، بشكل يليق بتاريخ مصر الكبير.

وتمنت مرسي للمنتخب المصري، تقديم بطولة كبيرة و الفوز بالكأس الأفريقية.

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