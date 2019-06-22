تتمتع بالنشاط والحيوية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع نشيط باحداثه وبطوالعه الفلكية الايجابية والسلبية بانتظار ان تنتقل الشمس في الاسبوع المقبل من مواجهة برجك من برج الجوزاء الى برج السرطان الصديق فتعلن عن بداية فصل الصيف وعن مرحلة مهمة ومثمرة بالنسبة لبرجك لكن عليك ان تنتظر مرور العاصفة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في القوس والشمس في الجوزاء في مربع فلكي في اعلى نقطة في الدائرة الفلكية في بيت الواجبات والمسؤوليات والتعب النفسي والجسدي والذهني ارباك وتراجع بالمزاج فترة ضاغطة تحمل المجازفات والتجارب الدقيقة لا تخاف ثابر ولا تستسلم تتبدل الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى برج الجدي بين الاثنين والاربعاء ما يعني اجواء مريحة اهتمامات جيدة ومفيدة تجعلك تكسب الرهان والمنافسة فترة مميزة للعمل للدرس للنقاش لتوضيح الامور للكتابة للتواصل للتنقلات للسفر تجعلك تخوض افاق جديدة ودروب لم تعرفها في السابق فتفرح باجواء التجدد والفوائد الكبيرة التي تقطفها والانفتاح على بعض الاوساط الجديدة والاخبار الدسمة والثمينة لكن سوف يعود جو الغليان الذي عشته في بداية هذا الاسبوع ليسيطر على مناخ يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الدلو ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء التي تضايقك وتسبب لك التعب وخيبة الامل فتكون عطلة اسبوع ضاغطة معنويا ونفسيا وتسبب لك الافكار السوداء الاحتكاكات والانتفاضات والتباسات والظروف الطارئة التي تتحداك اياك ان تستفز الاحداث حتى لا تدفع الثمن مطلوب منك الصبر وعدم لفت الانتباه.

عاطفياً: في الحياة الشخصيّة، مطلوبٌ منك الهدوء والتصرّف بعقلانيّة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الجوزاء المواجه لبرجك فقد يستاء منك الحبيب أو يبتعد عنك الشريك، وربما تسبّب بأزمة لأقلّ خطأ أو هفوة ان الاجواء العائلية مكهربة والتفاهم صعباً، للعازب يسيطر الغضب على علاقاتك فتتصرّف بطريقةٍ استفزازية وتفضل التراجع او الوحدة او الانعزال.

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