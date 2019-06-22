تعيش أجواء مليئة بالنجاح خلال هذا الأسبوع

مهنياً:بالرغم من انتقال الشمس من برج الجوزاء الصديق الا ان الحظ يتابع طريقه ايضا في هذا الاسبوع الذي يقدم لك نجاح اشراق حب اسبوع مميز بحظوظه الثمينة بين السبت والاثنينمع وجود القمر في الحوت في بيت المال والربح والمكاسب والانفراجات والمصالحات في مثلث فلكي مع السرطان يوفّر لك مناخاً ممتازاً لتوسيع دائرة التحرك ولبسط النفوذ والسيطرة.كما تتحمس لبدء مشروع جديد تقطف ثمار جهودك السابقة جائزة او ربحا او مكسبا ماليا ومن الممكن ان تقوم باستثمارات واعدة جدا تسجل تطورات لصالحك كذلك سوف تكون الحماسة كبيرة يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر من الحمل اي في موقع جيد يجعلك نشيط سريع متفوق بعملك سفر رحلات زيارات مقابلات تصادف النجاح في اعمالك وقد تتلقى خبرا سارا او تسوية النزاعات في الوقت المناسب.لكن حاول ان تركز جيدًّا وتشدّد المراقبة في عطلة الاسبوع تحت تاثير القمر من برج الثور من البيت الرابع فتتغير الاحوال وتوجه اهتماماتك نحو الامور الخاصة حاول ان تكون متفائلا وايجابيا بالتعاطي مع المشاكل والامور المعقدة ولا تتلفط بكلمات قد تندم عليها لاحقا ينصحك الفلك بالاعتدال والهدوء وبعدم المبالغة في انتقاد الاخرين كن مرن وموضوعي اكثر .لكن بالرغم من القلق يحمل اليك الحظ اجواء ممتازة رائعة.

عاطفياً: تزدهر المشاعر مع وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء الصديق الذي يولد جوا مناسبا وقد يحول قصة عادية الى علاقة حب تطل على تاثيرات فلكية مناسبة تساعدك على انعاش حياتك العاطفية وتزويدها بكل عناصر الفرح والجمال وتستعيد الانفعالات السابقة مع الزوج والشريك للعازب قد يتم لقاء مصيري يغير المسار باتجاه الاستقرار

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