تتمتع بالحيوية والانطلاق خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يوفّر لك هذا الأسبوع مناخاً ممتازاً جيدا مليئا بالطاقة الجيدة والناجحة مع وجود الزهرة والشمس في الجوزاء ما يسمح لك بتوسيع دائرة التحرك وبسط النفوذ والسيطرة.كما تتحمس لبدء مشروع جديد. تقطف ثمار جهودك السابقة مع بداية هذا الاسبوع الواعد الذي يحمل اليك يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من القوس والمربع الفلكي من الجوزاء جائزة او ربحا او مكسبا ماليا ومن الممكن ان تباشر باستثمارات واعدة جدا تسجل تطورات لصالحك وتقوم بخيارات منطقية وسليمة لكن بالرغم من الاجواء الممتازة عليك ان تركّز جيدًّا وان تشدّد المراقبة ولا تقصّر في واجباتك بين الاثنين والاربعاء تحت تاثير القمر من الجدي قد تضطر اكثر من مرة إلى تبرير مواقفك وتصحيح أخطائك وحتى الاعتذار تمرّ بلحظات متطلبة وهادئة صعبة معقدة لا تعطيك اي نتيجة تجعلك تيأس وتسبب لك شعور بالاحباط لذلك خصص هذه الفترة للامور السهلة البسيطة وحاول ان تهتم بنفسك وابتعد عن الاجواء الصاخبة ولا تاخذ اي قرار حاسم . تتبدل الاحوال الفلكية وتهدأ العاصفة مع وصول القمر الى برجك ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء الصديق فتنقلب الامور لصالحك وترتفع نسبة النجاح تقوى المعنويات يعود الحظ الى جانبك في عطلة الاسبوع وتكون الحماسة كبيرة احتفالات فرح مبادرات تسويات مصالحات فتصادف النجاح وتقوم برحلة او تتلقى خبرا سارا يتعلق بشؤونك المالية او تسوية النزاعات في الوقت المناسب.

عاطفياً: يساعدك الحظ بشكل واضح ويشجّعك على اتخاذ خطوة أو قرار جريء تمارس سحرك وتشعر بعذوبة التواصل وتحتفل مع الحبيب بالمناسبات السعيدة أنت ذكي وتعرف كيف تحافظ على حسن سير الامور مع الشريك والاولاد للعازب تتصرف بتفاؤل وتعامل الحبيب بليونة واحترام ما يدعم استمرارية العلاقة الجديدة ويعزّز العلاقة المتينة.

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