تعيش أجواء متناقضة مليئة بالارتباك خلال هذا الأسبوع

مهنياً: مع انتقال الشمس الى السرطان الى بيت الواجبات والمسؤوليات يدخل مواليد برج الجدي في دوامة وامتحانات للاعصاب مع وجود الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك لكن سوف تعيش اسبوعا مميزا اسبوعا بخمسة نجوم بحيث ترافقك بين السبت والاثنين موجة من الحظ جارفة وناجحة رائعة تحت تاثير القمر في الحوت الصديق الذي تقدم لك اجوبة حلحلة للامور والامتحانات والاعمال ابداع ربح سرعة بديهة وطاقة لا تهدأ تتبدل الاوضاع مع انتقال القمر الى برج الحمل اي الى البيت الرابع بيتك عائلتك ليشكل مربع فلكي مع الشمس من السرطان فتعيش اصعب الايام اهتمام بالاولاد تصلحات ورشة عمل ضغط ومزاجية كما يحذر من ازمة غيرة اومنافسة لا تتكاسل ولا تثق بالحظ أو بالعلاقات الضعيفة لك تتحسن الاحوال وتدخل في مرحلة زمنية جيدة وتزداد تالقا في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق يومي الخميس والجمعة الذي يجعلك تشعر بحرية مطلقة تبدو في تالق كبير وتظهر عن شجاعة في الرأي او التصرف ويعدك الفلك بظروف مشرقة قد تقوم بسفر او تلاحق هدفا مهما تستقطب الفرص المالية ويحالفك القدر لكي تكسب بعض التقدير والهدايا وتتلقى عرضا لشركة او لعمل جديد ويفسح امامك مجالات جديدة وخيارات متنوعة فتتحرر من القيود وقد تحصل على ما تريد وتحقق طموحات عديدة تحلم بها وتسعى إليها حان الوقت لاستغلال الحظ سارع إلى التحرك وإلى أخذ المبادرات الفورية. كما ان كوكب اورانوس يحمل المزيد من الحظوظ الى مواليد العشرية الاولى.

عاطفياً: تغمرك السعادة ويطمئن قلبك وتمارس سحرك وتساهم ثقتك بالنفس في جذب الاعجاب والارتياح تقضي سهرات حلوة واوقاتا مميزة وتستعيد الانفعالات السابقة مع الحبيب انه أسبوع مهمّ جدًّا يدعو الى التقارب والتفاهم تحت تاثير كوكب الزهرة من الجوزاء فإذا كانت العلاقة متقلّبة تحصل على فرصة للتصالح والتسامح.

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