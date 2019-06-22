تتمتع بالنشاط خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد يحمل مبادرات سعي وتحصيل معلومات ونتائج جيدة طاقة كبيرة تجعلك تقرر مصير شيء جديد عنوان وصفحة جديدة شغل جديد اهتمامات شخصية تقرر عليها لكن قد يبدو لك كأن الحظ قد ابتعد قليلاً عنك لا سيما يومي السبت والاحد مع المربع الفلكي والقمر من القوس وكأن ضغوط جديدة أو قديمة عائدة من وراء الكواليس أو الأدراج، فكن جاهزاً لا تتكاسل ولا تراهن على الحظ أو العلاقات الضعيفة اعتمد الحذر والوقاية لقد حان الوقت لكي تنظم امورك وتطرد من حياتك ما لم يعد مفيدا لك تتحسن الاحوال وتبدو في تالق كبير وتظهر عن شجاعة في الرأي او التصرف تحت تاثير القمر من برجك بين الاثنين والاربعاء ويعدك بوعود مشرقة ويعطيك الضؤ الاخضر كي تبدأ وتنفذ ما تريد وتتقدم خطوات جبارة خطط فكر وقرر على العناوين التي تريدها فترة جيدة جدا تجعلك من بين الاقوياء قد تقوم بسفر او تلاحق هدفا مهما تستقطب الفرص المالية ويحالفك القدر وتتلقى عرضا لشركة او لعمل جديد سوف تزداد تالقا في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الدلو ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء ما يجعلك تفكر بالامور بجدية اكبر ماليا معنويا وصحيا حان الوقت ان تدلل نفسك في عطلة الاسبوع وان تخصص نوعية الوقت للتسلية للفرح للحماس للتجمعات مع الاصدقاء والاحبة.

عاطفياً: يخيم جو من الرومنسية على حياتك العاطفية بحيث تغمرك السعادة ويطمئن قلبك وتتحسّن العلاقات العامة والشخصية والعاطفية ويعمّ السلام والانسجام والروح المرحة. انه أسبوع مهمّ جدًّا يدعو الى التقارب والتفاهم تحت تاثير كوكب الزهرة من الجوزاء للعازب, كُن صادقًا مع نفسك فتجد ان المواقف الصريحة والواضحة تخدم العلاقة.

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