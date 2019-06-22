تعيش أجواء متناقضة مليئة بالمشاحنات خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يجب ان تعلم ان العواصف الفلكية قد اختفت كليا مع انتقال الشمس من مواجهة برجك من الجوزاء فتدخل في اسبوع جيد يقدم لك الارتياح والنجاح لكن سوف تكثر الهواجس وتظهر المشاحنات من حيث لا تدري بين السبت والاثنين مع انتقال القمر الى برج الحوت ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان لذلك لا تتوقع اي تقدم او تغير في هذه الايام الثلاثة المتقلبة والتي تهدّد استقرارك المهني بالتراجع بالتعب والتنافر في الطاقات والانزعاج ، لذلك أدعوك الى عدم الانجراف وراء الهواجس وعدم الاستسلام للمخاوف. لكن سيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح وسوف تتحررمن بعض القيود يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتدخل فترة مثمرة على مختلف الاصعدة ارتياح تفاهم مصالحة اجواء سهلة رابحة لذلك حاول ان تنهي كل الامور الصعبة والمعقدة ايام مناسبة تجعلك تكسب رهان او توقع على عقد رزقة انجاز رائع لكن بالرغم من كل هذه الحظوظ سوف تعيش عطلة اسبوع معاكسة ضاغطة بالاعمال المتراكمة ووجع الرأس فتتداخل المتطلبات مع المسؤليات المهنية والشخصية والعائلية كن حذر جدا انت في ورطة خفف مزاجيتك وانتبه الى صحتك وحاول ان تلجأ الى الواقعية والمنطق حاذر من مخالفة القانون واثارة النعرات طباعك صعبة ناقش بهدوء وثبات ولا تسلط عليك الاضواء حاول ان تعمل خلف الستار. لكن بالرغم من هذا التوتر كوكب المشتري يقدم الحظ الى مواليد العشرية الثانية.

عاطفياً: في الحياة الشخصية يتحدث كوكب الزهرة من برج الجوزاء عن ظروف تضطرك الى فرض بعض الاتجاهات على محيطك العائلي ما يجعلك تعاني من بعض الارباك انتبه لكلامك ولتصرفاتك وابتعد عن اشخاص مشاكسين يخلقون لك مناخا متوترا المهم ان تستعين بكلمات هادئة ومحبة وان تواجه بعض المصاعب بروح ايجابية

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