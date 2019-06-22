تتمتع بالحيوية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا بالرغم من ان طاقته استفزازية نوعا ما في بعض الاحيان قد تشعر ان الاشخاص تستقصدك وتضايقك لكن بذكائك تستطيع ان تتخطى كل هذه المطبات والامتحانات وعلامات الاستفهام والعراقيل سوف تعيش بداية مرحلة مهمة جديدة تشق طريقك بحرية ونجاح وتتمتع بدورة من الحظ ممتازة مع وجود القمر في برجك الي يشكل مربعا مع الشمس من الجوزاء يومي السبت والاحد حيث تتحالف التأثيرات الفلكية لاسعادك وتحمل اليك اجمل الايام وذلك على كل الاصعدة الصحية والفكرية والمعنوية والمهنية وتقدم لك نجاحات اكاديمية ومدرسية كما تكسب قضية وتحقق النجاح اثناء بعض المفاوضات. يخف الوهج الفلكي قليلا مع انتقال القمر الى الجدي بين الاثنين والاربعاء الى البيت الثاني بيت المال بيت الثروة والنجاح والمكاسب لكنه ايضا بيت المصاريف والديون والمستحقات والاقساط يجب عليك ان تعرف كيف تستثمر اموالك كي تبقى رابحاً كذلك سيكون بانتظارك بعض المصاريف الطارئة التي تخص المنزل او احد افراد الاسرة تتبدل الظروف فتعيش عطلة الاسبوع جيدة تتناغم مع افكارك تحت تاثير القمر من برج الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج الجوزاء ما يجعلك تتعرف الى اوساط جديدة وتفتح الباب امام احتمالات بعيدة واتصالات مع الخارج واعدة وزاهرة ف لكن بالرغم من هذه الايجابيات والطاقة الهائلة انتبه خفف من صراحتك ولا تاخذ الاخرين بطريقك.

عاطفياً: وجود الزهرة في مواجهة برجك من الجوزاء يجعلك تعيش هواجسا وشكوكا فتضطر الى مواجهة دقيقة جدا او الى الاصطدام مع الشريك وتطرح التساؤلات والملاحظات وتدقق بما يحصل معك على الصعيد الشخصي والعائلي للعازب, تحتار بأمرك ولا تعلم ماذا تريد عليك ان تسيطر على الاوضاع وان تثق بقدراتك مهما كانت الظروف صعبة.

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