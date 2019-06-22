تعيش حالة من التقدم والازدهار خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تعيش بداية اسبوع مائية بامتياز مع انتقال الشمس لتنضم الى عطارد والمريخ في السرطان الصديق فتنتقل من مرحلة الى مرحلة افضل مرحلة التلاقي والدبلوماسية فتتقدم بخطى واثقة نحو الاهداف التي وضعتها نصب عينيك مع وجود القمر في الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان ما يجعلك الاقوى حظا بين الابراج فتكون الاجواء جيدة للمصالحة للمفاوضة ان احتمال النجاح عالي جدا لذلك جرب حظك قوي قلبك واشتغل على الامور الصعبة في هذه الفترة الاستثنائية من الحظ التي تبدو اكبر مع انتقال القمر الى الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان اي في البيت السادس ما يعني ان اعمالك وامورك سوف تتحلحل في هذه الفترة المناسبة تماما والتي تشير الى عملية ناجحة والى آفاق جميلة وآمال جديدة تثمر جهودك وتتلقى طلباتك الاهتمام المناسب وتلفت الانظار بموضوعيتك فتناقش العقود والقضايا المالية وتكون امام مكاسب وارباح وحيوية مضاعفة.لكن حاول ان لا تصطدم بمن حولك وخفف الافكار السلبية في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى مواجه برجك من الثور الذي يخلق امامك ظروف صعبة فخ امتحان مشاكل طنش وكبر عقلك وعد للعشرة ولا تنجرف وراء العصبية حاول ان ترضى بتسوية ساير الاوضاع وابتعد عن مشاريع حماسية.

عاطفياً: يبشرك كوكب الحب بسلام تحققه في حياتك الشخصية وبالتقارب والود والرومانسية كل شيء يعمل من اجل اسعادك حيث يخيم الحب وتكثر المغامرات المشوقة وتعيش حبا وانفعالات رومنسية وفرحة للعازب قد يخيم العشق على حياتك وقد تسافر في رحلة غرام او في اكتشاف اماكن مجهولة مع الحبيب.

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