تعيش أجواء متناقضة مليئة بالعنف خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية فصل الصيف لا تناسبك بحيث يكون العنوان البارز مواجهات غير سارة وصادمة تعب عراقيل مع انتقال الشمس الى مواجهة برجك من السرطان التي تنضم الى عطارد والمريخ في مواجهة برجك ما يعني المزيد من الضغط والتوتر تهديدات مخاطر ومجهود ايضافي ركض في كل الاتجاهات مع احتمال اهتمام بالصحة وبالامور الخاصة بالاضافة الى انتقال القمر الى برج الحوت ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان بين السبت والاثنين ثلاثة ايام بمثابة نوع من ترتيب واضح للعمل والاهتمام بظروف شخصية تتعلق بالبيت صحيح سيكون بانتظارك اعمال كثيرة لكن في النتيجة طلة جديدة وعقد عمل جديد يعود ويتراجع الحظ بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فيولد بعض العثرات والخلافات والمشاكل طول بالك كن حذر جدا وانتبه من ذيول قديمة مطلوب منك الهدوء وعدم السباحة عكس التيار لا تجادل ولا تدخل في نزاع تعامل مع الظروف بمرونة ولا تعظم الامور كن متفهما وانتبه من المزاجية ان نوعية الوقت غير ملائمة للصراع والنزاع مهما كانت الاعتبارات سوف يحالفك الحظ من جديد ويتناغم معك تسامح تصالح فانت دبلوماسي بطبعك لا تحب المشاكل تساوم تفاوض وتلاقي الحلول المناسبة مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق في عطلة الاسبوع الذي يدعم خطواتك ويعلم عن ظروف استثنائية تطرأ في حياتك حتى لو لم تحضر لها قد تقلب الظروف والمقاييس ويتحدث الفلك عن ليونة وعن حل لبعض المشاكل وقدرة على محاصرة بعض الاشكالات.

عاطفياً: يولد لك كوكب الزهرة من الجوزاء الهوائي الصديق مناخا من التشويق والغرام ويحملك الحب الى اجواء رومنسية حيث تعيش لحظات لا تنسى وتطل على فترة حافلة بالمستجدات واللقاءات الحارة والاوقات السعيدة والمفاجآت العاطفية التي تحمل لك السعادة كنجاح احد الاولاد او ولادة طفل في العائلة للعازب تعيش رومانسية خاصة تلفت الانظار وتكون نجما في محيطك قد تلتقي بوجوه جديدة تقضي معها اوقاتا حلوة ويساعدك الحظ بشكل واضح ويشجّعك على اتخاذ خطوة أو قرار جريء.

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