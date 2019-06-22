تعيش أجواء متناقضة مليئة بالهروب من الفشل خلال هذا الأسبوع

مهنياً: واخيرا ترتاح من معاكسة ومواجهة الشمس من الجوزاء لكن قد تكون بداية الاسبوع عاصفة ثقيلة وضاغطة نوعا ما خاصة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في الحوت في مثلث فلكي مع الشمس من السرطان ما يعني معاكسة فلا تتقبل الفشل تهرب تنعزل نفسية متعبة افكار سلبية ربما تضطر الى قبول بعض التسويات او التراجع وقد تعيش ظروفا ضاغطة تحمل المجازفات والتجارب لذلك كن حذرًا ومتحسّبًا لهذه الأمور. ترتاح من التعب والعراقيل والمطبات مع انتقال القمر الى الحمل ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان تتنفس الصعداء تتفهم تصحح الاخطاء وتعوض عن الوقت الضائع وتركز على المشاريع وتطل على بعض الخيارات الجيدة فتتسهل مهماتك ويوفر لك الحظ الفرص الكثيرة الحماسة والحيوية والحوافز الكثيرة وتستعيد الثقة بالنفس فتخوض افاق جديدة ودروب لم تعرفها في السابق كذلك سوف يبرم الدولاب لصالحك ويتابع الحظ دورته مع انتقال القمر في عطلة الاسبوع الى برج الثور الصديق وتختم الشهر بانفراج واخبار طيبة ابواب تفتح في وجهك وتشرق شمسك بقوة فتحقق رغبات كثيرة واحلام كبيرة اسبوع مهم من اجمل الاسابيع انفراجات ابتكار خلق افكار ذكية مع كمية دسمة من الحظ .

عاطفياً: لا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً.ان المعاكسة من كوكب الحب الزهرة في الجوزاء الذي يبلغ اشده هذا الاسبوع يجعل التأثيرات تتناقض وتحتد الخلافات الأمر الذي قد يربك الوضع ويؤدي الى تأرجحه.العازب, تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تحتملها العلاقات المتأرجحة أو الجديدة.

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