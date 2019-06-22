تعيش حالة من النشاط والحيوية خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً اسبوع جيد لطيف لكن انتقال الشمس لتنضم الى المريخ وعطارد غير داعم يجذب المتاعب لكن بالرغم من كل هذه العواصف الفلكية سوف يمدّك الحظ بالدعم على كافة الاصعدة مع وجود القمر في الحوت بين السبت والاثنين الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان ثلاثة ايام مناسبة لمواكبة الامور والتعارف والذهاب خطوات باتجاه الطرف الاخر فترة لتصحيح الاخطاء فكن جاهزًا لاقتناص الفرص وحاول ان تتابع اعمالك بنفسك يتابع الحظ مع انتقال القمر الى الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء فتصبح الاجواء اكثر من رائعة من اجمل الايام مزيج من المربع الفلكي بين الشمس والقمر يجعل هذه الفترة فترة تفهم تصالح انجازات انتصارات مكافآت وهدايا ووعود كثيرة وارباح غير منتظرة التي توفر لك الاستقرار المادي والتحرر المعنوي لتسيطر على الاوضاع بشكل تام كما يشير هذا المربع الفلكي الى حدث مهم او نجاح او تحصل على منصب مهم وان ابوابا جديدة قد تفتح امامك واتفاقات قد توقع عليها . يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الثور اي الى مواجهة مع برجك فتدخل في فترة تختبر قدراتك وتجعل عطلة الاسبوع متقلبة وضاغطة مليئة بالمسؤوليات فتشعر بحساسية مفرطة المطلوب منك الانتباه والتخفيف من التشنّج والغيرة لذلك حاول أن تجد الحلول بهدوء وتعامل مع الظروف بحكمة وروية اجتهد تابع ثابر ولا تستلسم للتحديات.انه اسبوع مميز وناجح جدا خاصة يومي الثلاثاء والاربعاء مع وجود القمر في الحمل الصديق بالاضافة الى تعاون ومساعدة ومساندة كوكب المشتري من القوس الصديق.

عاطفياً: تبحث هذا الاسبوع عن السلوى والفرح ويحميك كوكب الحب من برج الجوزاء الصديق ويحمل اليك الهدايا والمفاجآت الحلوة تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع للعازب يولد لك كوكب الزهرة غراما من النظرة الاولى وانفعالات شديدة وبوحا بالحب تكسب شعبية كبيرة وتحتل القلوب بقدرتك على الكلام العذب وترطيب الخواطر واسعاد الناس حولك

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