تعيش أجواء مفيدة ومميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تدخل مرحلة فعالة جدا مع وجود المثلث والمربع الفلكي الذي يخدم مصالحك في هذا الاسبوع المهم جدا جدا مع انتقال الشمس الى برجك لتنضم الى عطارد والمريخ بالاضافة الى وجود القمر في الحوت بين السبت والاثنين الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من برجك فتشعر بتحسن كبير وتعيش فترة ثلاثة ايام من اجمل ما يكون تفهم تعاطف نجاح ابداع انسجام حاول ان تستفيد قدر المستطاع لتنطلق باعمالك بكل حماسة ونشاط اجواء مائية مميزة بايجابياتها واحداثها ووعودها ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتتاح امامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك بالاضافة الى تاثيرات كوكب المريخ التي تحمل الى مواليد العشرية الثالثة المشاكل والحوادث كما تشير الى بعض الارباك والمتطلبات العائلية المهنية والشخصية والاجتماعية وزعزعة المعنويات وقلق على احد الوالدين لذلك حضر نفسك فالاجواء غير سهلة تجعلك تستنفد طاقتك لا تتهور ان سمعتك على المحك تعود وتستعيد الثقة بالنفس اكثر في عطلة الاسبوع فتنهي الشهر بطريقة الطف مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق يومي الخميس والجمعة فتعيش اجواء جيدة تتفاعل معك تلاطفك وتشجعك فترة بناءة حاول ان تستفيد منها لتعوض عن تاخير فلا تقفل الابواب على النجاحات اسبوع مثمر جدا يجعلك تتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك لتنطلق من جديد في مسيرتك المهنية.

عاطفيّاً: حاذر بعض الاحتكاكات العاطفية بسبب معاكسة الزهرة في مواجهة برجك من الجوزاء الذي يولد بعض النزاعات وسؤ التفاهم وقد تستاء من اخبار ملفقة ما يجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس وقد تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او حقد قد تتعرض له او لتصرف من قبل من كان حبيباً او زوجاً.

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