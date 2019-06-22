بثت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لايف، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتوضح تفاصيل تعرضها لسرقة 5 كيلو ذهب من منزلها.
وأوضحت "فيفي" أنها كانت منشغلة مع جمهورها في بث مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال تلك ساعة استغلت خادمتها الفلبينية انشغالها وعطلت كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا.
وأكملت: الخادمة نسيت كاميرا واحدة دون تعطيلها، وهي ما أظهرت جريمتها، حسبي الله ونعم الوكيل، كنت بعاملها بكل ود وحب.
سرقة واتهامات بالتعذيب.. حكاية فيفي عبده مع خادمات المنازل
وأكدت على عدم رغبتها في التحدث عن أمر السرقة، ولكن انتشار أخبار حولها جعلها تبث فيديو لتوضح حقيقة الأمر كاملة.
يذكر أن الفنانة فيفي عبده تقدمت ببلاغ لنيابة مصر القديمة، تتهم فيه خادمتها الفلبينية بسرقة 5 كيلو ذهب، من شقتها بمصر القديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعطيل كاميرات الفيلا.. فيفي عبده تروي تفاصيل تعرضها لسرقة 5 كيلو ذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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