صور| على غرار ياسمين صبري.. قمر "واقفة على راسها" في "الجيم"

نشرت المغنية قمر، صورة جديدة لها من داخل صالة الجيم، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "قمر" مرتدية ملابس رياضية مكونة من بنطلون رياضي أسود شفاف من عند منطقة "السمانة"، وتوب "ستوميك" حمالات رياضي من اللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

وتفاعل جمهور ومتابعي "قمر" معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي جاء من بينها، "برافو" و"حركات ياسمين صبري فكينا منها لا تقلديها بدك سنين".

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وكانت الفنانة ياسمين صبري أثارت الجدل مؤخرا بحركة "يوجا" قامت بها خلال وجودها في الجيم، وكانت تقوم بنفس الحركة التي قلدتها قمر.

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ونشرت ياسمين صبري صورتها التي ارتدت فيها ملابس رياضية عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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