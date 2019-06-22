هكذا ارتدت ريهانا كعب العروس إلى المطار مع زي رياضي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بناءً على إطلالات المطار السابقة لنجمة البوب ريهانا، من الواضح أن الراحة هي مفتاح الإطلالة المثالية، وقد وصلت النجمة السمراء إلى مطار جون إف كينيدي الدولي هذا الأسبوع مرتديةً بدلة رياضية مريحة مع قبعة بيسبول، إلى جانب حملها حقيبة التوت المفضلة لديها المنمقة بشعار ديور، هذه الإطلالة قد تبدو نموذجية، لكن هناك شيئًا لفت الأنظار في إطلالتها، فبدلاً من ارتداء الأحذية الرياضية، أو بوت الـ Uggs، أو الصنادل المسطحة والتي هي الخيارات المعتادة الخاصة بإطلالات المطار، كانت ترتدي زوجًا من الكعب من توقيع مانولو بلانيك، الذي يمكن وصفه بأنه أفضل خيار لحضور حفل زفاف أو سهرة.

تعد أحذية كعب مانولو بلانيك خيارًا مفضلاُ شائعًا للعرائس، خاصةً كعب Hangisi المزين بالجواهر، وأتى النمط الذي ارتدته ريهانا بتصميم كلاسيكي فضي مصنوع من الساتان، ولكن مع أشرطة slingback وكعب منحوت، وأنهت إطلالتها بزوج من الأقراط الفضية الكبيرة الحجم من بالنسياغا.