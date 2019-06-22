شاهدي إطلالة "الملكة" في عرض خاص بمهرجان "الجمال والإبداع"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت خبيرة التجميل السورية، راشيل سلمون، عرضًا خاصًا بالملكة، ضمن فعاليات مهرجان "الجمال والإبداع" الدولي، والذي استضافته مدينة حمص السورية، وضمّ مشاركات من مختلف المحافظات السورية، إضافة لمشاركات من بلدان عربية.

واختارت راشيل، بحسب حديثها لفوشيا، إطلالة الملكة، للتركيز على سيدات سوريات، تربعن على عرش الحكم، منهنّ جوليا دومنا وزنوبيا. مبينة، أنها اختارت المكياج والأزياء، كما كان معروفًا في القديم، ببساطته، ونعومته، وجماله، وهو مابقي حتى اليوم، متميزًا، لأنّ المكياج البسيط، والناعم، يمكن التعامل معه، في مختلف المناسبات.