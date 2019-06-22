متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت خبيرة التجميل السورية، راشيل سلمون، عرضًا خاصًا بالملكة، ضمن فعاليات مهرجان "الجمال والإبداع" الدولي، والذي استضافته مدينة حمص السورية، وضمّ مشاركات من مختلف المحافظات السورية، إضافة لمشاركات من بلدان عربية.
واختارت راشيل، بحسب حديثها لفوشيا، إطلالة الملكة، للتركيز على سيدات سوريات، تربعن على عرش الحكم، منهنّ جوليا دومنا وزنوبيا. مبينة، أنها اختارت المكياج والأزياء، كما كان معروفًا في القديم، ببساطته، ونعومته، وجماله، وهو مابقي حتى اليوم، متميزًا، لأنّ المكياج البسيط، والناعم، يمكن التعامل معه، في مختلف المناسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدي إطلالة "الملكة" في عرض خاص بمهرجان "الجمال والإبداع"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.