السروال ذو الطيات البارزة يعود إلى ساحة الموضة من جديد

تعود موضة السروال المرفق بالطيّات البارزة عند الخصر أو البنس إلى ساحة الموضة، ورصدنا لكِ في مجموعات ربيع وصيف 2019 كما في المجموعات التحضرية لخريف 2019، وسيرافق إطلالاتكِ أجمع، نعم هذا السروال سيتماشى مع إطلالاتكِ الكاجوال والليلية في الوقت عينه! اعتمدي سروالكِ في مناسباتكِ الكاجوال وتجرّئي وارتديه بكلّ ثقة في سهراتكِ. كيف؟ سنقدّم لكِ تنسيقين لمساعدتكِ على معرفة كيفية ارتداء هذا السروال في اللوكات كافة.

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لإطلالاتكِ الكاجوال، نسّقنا لكِ سروال ذي البنس أو الطيّات البارزة عند الخصر من Brunello Cucinell مع كروب توب مزمزم من Cloe Cassandro. لإضافة لمسة عصرية أكثر فأكثر إلى اللوك، كمّلنا الإطلالة بسترة جينز مبالغ بحجمها من Tibi. لا تنسي الإكسسوارات! فهي ستنقل إطلالاتكِ حتما إلى مستوى آخر لتنكّها بنفحة ستايلش. من هنا، اخترنا لكِ مول Loeffler Randall الذي يتّسم بالألوان المتعدّدة إضافةً إلى أننا اخترنا لكِ عقد Isabel Marant المقترن بالصدف، تفصيل رائج جدّاً هذا الموسم.

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لإطلالاتكِ المسائية، اخترنا لكِ سروال See By Chloé ذا الطيّات البارزة عند الخصر، الذي يتسّم بقصّته التي تتّسع عند الأرداف وتضيق عند الأسفل. نسّقنا هذا التصميم مع قميص شفاف وبودي سوت باللون المعدني البرونزي. لإضافة لمسة منعشة، مرحة وعصرية إلى اللوك، اخترنا لكِ صندال Christian Louboutin الذي يتميّز بالحبيبات الملوّنة. هذا التنسيق سيوجّه حتماً الأنظار إليكِ في السهرات ليسلّط الضوء على أسلوبكِ الفريد من نوعه!

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