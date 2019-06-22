تنتقل إلى مرحلة جديدة في حياتك خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بالرغم من انتقال الشمس من برجك لا تزال الاجواء الفلكية داعمة عاطفيا ماليا من كوكب الزهرة الذي لا يزال يسكن في برجك ما يجعلك تعيش مرحلة انهاء وختام وتحضير للانتقال لمرحلة جديدة جيدة جدا مرحلة تخدم مصالحك لكن قاوم بعض التعب والتراجع الصحي المحتمل في بداية الاسبوع بين السبت والاثنين مع وجود القمر في برج الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان فيسبب لك نوع من ضغوط ومسؤوليات التقصير ممنوع ركز وحاول ان تنهي الامور الصعبة فترة كثيرة الاهتمامات والمسؤوليات المتعددة صحيح هنالك توتر في الاجواء لكن نوعية الوقت ممتازة قد توصلك الى مراكز عالية تتبدل الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى برج الحمل الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتدخل في مرحلة راحة وارتياح يلعب عامل الثقة دورا مهما في لقاءات واجتماعاتك فيهديك الفلك شعبية كبيرة وانتشارا ونجاحافي اعمالك لكن تعود وتدخل في مرحلة ضياع تامل وتفكير مرحلة انزعاج حيرة قلق زعل ظروف ضاغطة معاكسات كبيرة مرحلة لا تسمح لك بالتقدم بسبب انتقال القمر الى برج الثور يومي الخميس والجمعة ا يجعلك تغرق في الواجبات والضغوط الشخصية والمهنية فتشعر بالإحباط وباليأس والغضب من الافضل اعتماد اقصى درجات المرونة والابتعاد عن الخلافات والعلاقات التي سوف تتدهور وتسبب لك مشاكل مع الاخرين.

عاطفياً: يوفر لك كوكب الزهرة المتنقل في برجك طاقة جيدة للتفاهم والتناغم مع المحيط كما يلطف الاجواء ويجعلك تعالج بعض الاشكالات الشخصية بانفتاح وتفهم سوف تعيش افراحا ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج.

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