تعيش أجواء حيوية ومثيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: لا تزال الاجواء الفلكية مميزة مع انتقال الشمس الى بيت المفاوضات وبيت الربح والمكاسب التي تنضم الى عطارد والمريخ في السرطان الذي يدعمك وييحفزك على القيام بخطوات فعالة بحيث يغمرك بحيوية مضاعفة بالاضافة الى انتقال القمر الى برج الحوت الصديق بين السبت والاثنين الذي يساعدك في تخطي العقبات المالية التي تتعلق بفواتير مهنية وفواتير عائلية الامر الذي يجعلك تشعر بالفرح والانسجام فتوسع دائرة تحركاتك معارفك كما تسهل امامك المهمات وتجعلك من الابراج القوية جدا جدا فتنعم بفترة مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية مع انتقال القمر يومي الثلاثاء والاربعاء الى برج الحمل المواجه لبرجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتعيش يومين من اضعف الايام من الناحية الفلكية الذي يفرض عليك نظاما جديدا ويعرقل الخطوات لذلك كن حذر جدا من نزاع او اصطدامات مع المؤسسة التي تعمل لديها اومع بعض الجماعات التي تنتمي اليها فترة صعبة وغائمة تحمل بعض الخضات والخلافات والمعاكسات والتاخير والقلق حاول ان تستريح ان تركز وان تنتبه للتفاصيل تعود الطوالع الفلكية تعمل لمصلحتك مع انتقال القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة فتقدم لك نوعية وقت قوية مليئة بالطموحات ما يعني انك وصلت الى مرحلة اكتفاء واتفاق تطوي صفحة وتبدأ مرحلة مهنية او شخصية قد يتغير قدرك وتفرح ببعض المستجدات كما تحصل على الدعم المطلوب وتبدو متفائلا بالنتائج المرضية والاجواء المميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف بحيث يبارك الفلك كل اعمالك وخطواتك .

عاطفيّاً: تشتد الحماسة في كل المجالات الشخصية وتستفيد من وجود كوكب الحب في برج الجوزاء وتأثيراته المضاعفة والايجابية جدا ما يعني تعارف حب مكاسب معنوية ومالية انها مرحلة مهمة تبشر بفترة عذبة جدا من الاتصالات واللقاءات والمحبة والمناخ الحار في حياتك الشخصية والعائلية للعازب قد تتعرف الى من يشغل بالك وقلبك او تقع في الغرام مع شخص استثنائي ربما يسكن بعيدا منك او في بلد آخر.

قد يهمك ايضا :

Advertisements