تعيش أجواء متناقضة مليئة بالعنف خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تتغير مواقع الكواكب مع انتقال الشمس لتنضم الى المريخ وعطارد في برج السرطان المواجه لبرجك بالاضافة الى انتقال القمر الى الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس في السرطان بين السبت والاثنين ما يجعل المناخ مربكا ضعيفا خاليا من الفعالية ويشكل علامة استفهام امام بعض خياراتك كما تشير هذه المواقع الفلكية الى ازدياد المسؤوليات المتطلّبة والضاغطة وتزامنها بعضها مع بعض فتشعر بالقلق وقد تلتبس عليك الامور فتعيش اجواء متناقضة مليئة بالعنف والغليان والعدائية مطلوب منك التروي حتى لا تعرض نفسك للاخطار والحوادث وكن ايجابيا في التعاطي مع الظروف الحرجة لكن بالرغم من العواصف الفلكية الصعبة سوف تحمل لك التاثيرات الايجابية المزيد من الازدهار فيقوى نجمك مع انتقال القمر الى برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء اي في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية ما يعني اشارة مهمة وجيدة تعطيك نوع من امتياز ونوع من حظ مميز تشويق وقوة اضافية فتمارس نجومية وجاذبية كبيرة تلتقط الفرص من كل مكان وتستعيد ثقتك المطلقة بالنفس من الضروري ان تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري يسهل امامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة حان الوقت كي تفكر في امور جديدة عمل جديد ايضافي كامل ومتكامل كما تشكل لك عطلة الاسبوع يومي الخميس والجمعة وقتا مناسبا لانجاز مهني ومالي تراه ضروريا وملحاً تحت تاثير القمر من برج الثور الترابي اي في بيت المال يعطيك فرصة كي تهتم بمدخولك مصروفك راتبك العمولة كل هذه الامور تجعلك مشغولا باعادة الحسابات ومن الضروري التخفيف من المصاريف الايضافية اسبوع جيد فعال ومنتج.

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عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الجوزاء الذي يشكل أثراً مهماً على أوضاعك العاطفية فتستعيد الثقة بالنفس وتنطلق نحو آفاق واعدة فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والتغيرات التي تدعم خطواتك وتجعل من قراراتك العاطفية مدخلا للسعادة للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك.

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