محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن تورم الرقبة يستلزم استشارة الطبيب فورا، خاصة إذا كان مصحوبا بتغيرات في الصوت وبحة مستمرة وآلام والشعور بجسم غريب في الحلق وحمى وصعوبات بلع وضيق تنفس.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن تورم الرقبة قد يرجع لأسباب عدة مثل تضخم الغدة الدرقية أو تورم العقد اللمفاوية أو أمراض الغدد اللعابية أو خُرّاج بالرقبة أو تورم النسيج الرخو بالرقبة. لذا ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم الرقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر احذر من تورم الرقبة قد تشير لمشكلة صحية خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.