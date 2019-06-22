احذر من تورم الرقبة قد تشير لمشكلة صحية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن تورم الرقبة يستلزم استشارة الطبيب فورا، خاصة إذا كان مصحوبا بتغيرات في الصوت وبحة مستمرة وآلام والشعور بجسم غريب في الحلق وحمى وصعوبات بلع وضيق تنفس.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن تورم الرقبة قد يرجع لأسباب عدة مثل تضخم الغدة الدرقية أو تورم العقد اللمفاوية أو أمراض الغدد اللعابية أو خُرّاج بالرقبة أو تورم النسيج الرخو بالرقبة. لذا ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم الرقبة.