"سابرينا تان".. تركت التكنولوجيا وحققت الملايين من مستحضرات التجميل

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بعد عملها في مجال التكنولوجيا لسنوات طويلة، تركت سابرينا تان، مؤسسة ومديرة العلامة التجارية "سكين إنك" المتخصصة في العناية بالبشرة، عملها السابق من أجل العمل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة.
وتقول سابرينا، البالغة من العمر 45 عاما: "اعتدت أن أكون واحدة من بين نساء قليلات داخل فريق العمل"، مضيفة: "كان الانتقال للعمل في مجال مستحضرات التجميل تغيرا كبيرا بالنسبة لي"، بحسب "بي بي سي".
قبل أكثر من 10 سنوات أقدمت سابرينا على اتخاذ الخطوة وأنشأت شركة "سكين إنك"، العلامة التجارية التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتباع منتجاتها الآن في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي شتى أرجاء آسيا.
استخدام "عقلية تكنولوجية".. هو سبب نجاح "سابرينا"، بالإضافة لاستلهام أفكار من مثلها الأعلى ستيف جوبز، مؤسس شركة أبل، في تأسيس شركة لمستحضرات التجميل.
وتابعت: "أردت تأسيس شركة ناجحة مثل أبل ولكن في مجال مستحضرات العناية بالبشرة".
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