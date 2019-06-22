أعراض تحدث في الفم تدل على حالة صحية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يعتبر الفم هو أحد الأعضاء الهامة في الجسم، فإن الحفاظ على صحته أمر غاية في الأهمية يستوجب التنبه لكل شاردة وواردة قد تطرأ عليه، لأن بعض التغيرات والأعراض التي تطرأ على الفم قد تكون مؤشراً على مشكلة صحية خطيرة، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

فيما يلي 3 أعراض فموية يجب التنبه لها واستشارة الطبيب فور ملاحظتها، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية:

1- بقع حمراء أو بيضاء في الفم

اطلب دائماً المشورة من طبيب الأسنان إذا لاحظت أي بقع حمراء أو بيضاء في الفم، أو قرحة في الفم لا تلتئم في غضون ثلاثة أسابيع، أو أي كتل أو تورمات غير عادية في الفم أو الرأس أو الرقبة، لأنها قد تكون أعراضاً على الإصابة بسرطان الفم.

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2- نزيف اللثة

يمكن أن يكون الفم الجاف للغاية، ونزيف اللثة، والخراجات في الفم مؤشرات واضحة على الإصابة بمرض السكري.

3- جفاف الفم

يمكن أن يكون جفاف الفم مؤشراً على العديد من الحالات مثل مرض السكري أو مرض باركنسون، والتهاب المفاصل الروماتويدي، أو متلازمة سجوجرن، وكذلك يمكن أن يكون ناجماً عن تأثيرات