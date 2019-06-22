بطريقة سهلة.. كل ما تريد واخسر من وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

لطالما يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار نوعيات معنية من الأغذية، في حال أراد الشخص خسارة وزنه الزائد، لكن واحدا من هؤلاء الخبراء خرج عن تلك القاعدة المألوفة، إذ يقول خورخي كروز، خبير التغذية الذي يعتمد عليه العديد من المشاهير في الولايات المتحدة، إنه في وسع الإنسان أن يخسر رطلا (45% من الكيلوجرام) من دهون البطن يوميا إذا اتبع طريقته"، حسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز":

ويوضح كروز في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن الأمر يعتمد على الصيام في فترات متقطعة خلال اليوم، يمنع فيها منعا باتا تناول الطعام.

وأعطى أمثلة، فقال إنه إذا كان الشخص من الذين يفضلون تناول الطعام في المساء، فيستحسن تناول الوجبة عند مغيب الشمس، ثم يصوم لنحو 16 ساعة، لكن ليس بشكل مستمر، بل على فترة متقطعة، تشمل النوم.