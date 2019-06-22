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حرصت وزيرات الحكومة على حضور أولى مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية 2019، لتشجيع ومؤازرة الفريق أمام نظيره الزيمبابوي، ونشرت صفحة وزارة الهجرة على موقع فيس بوك، صور الوزيرات وهن في استاد القاهرة الدولي، حيث حرصن على ارتداء زي موحد، للتعبير عن فرحتهن وتشجيعهن للمنتخب.
وحرصت الوزيرات على التقاط صورة تذكارية، وهن يرفعن علم مصر، وضمت الصورة: الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، هالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.
وتمكن منتخب مصر من الفوز في أولى لقاءاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على نظيره الزيمبابوي، بهدف محمود تريزيجيه، وتصدر المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر علم وصورة وزي موحد.. وزيرات مصر يشجعن الفراعنة في استاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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