بالصور| من زهير مراد لإيلي صعب.. زوجة راموس تتألق بالأبيض بتوقيع مصممي أزياء عرب

فستانان باللون الأبيض، تألقت بهما المذيعة بيلار روبيو، زوجة المدافع الدولي الإسباني، لاعب ريال مدريد، سيرجيو راموس، خلال شهر يونيو، من توقيع مصممين أزياء لبنانيين.

وأطلت "بيلار" بفستان أبيض لامع، مفتوح الصدر، بأكمام شفافة متوسطة الطول، من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، خلال تصدرها غلاف مجلة، أول ظهور لها، عقب زواجها رسميًا من "راموس".

وتألقت "بيلار" في حفل زفافها، بفستان من توقيع مصمم الأزياء العربي زهير مراد، تميز بعدة نقوش وفتحة صدر، وطويل ودون أكمان، مع طرحة طويلة من الشيفون، ممسكة بـ"بوكيه" ورد أسود اللون، فيما أطل زوجها ببدلة كلاسيكية زرقاء.

بالصور زفاف سيرجيو راموس وصديقته بحضور أبنائهما الثلاثة

Advertisements

وتفاعل نشطاء موقع "إنستجرام" مع إطلالتي الإعلامية الإسبانية، تجاوزت ما يزيد على 488 ألف إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات المنبهرة بالأزياء التي صممها "صعب" و"مراد"، ومن أبرز التعيلقات: "ما هذا الجمال؟"، و"الأزياء رائعة"، و"متألقة ولامعة".

ومن جانبه، علق "مراد" على إطلالة العروس، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلًا: "مبروك للاعب ريال مدريد الكابتن سيرجيو راموس، زوجته الرائعة بيلار روبيو، فهي تبدو عروسًا مذهلة، بالفستان مطرز والحجاب المتناسق مع إطلالة من توقيعي".

واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية قبل أيام، وتداول رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من حفل الزفاف، والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب فور استقبال زوجته، إذ قبّل عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

​