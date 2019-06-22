رقص وأغاني وصور| كيف احتفلت نرمين الفقي بعيد ميلادها؟

احتفلت الفنانة نرمين الفقي، الجمعة، بعيد ميلادها الـ47، بصحبة مجموعة من أصدقاءها.

وشاركت "الفقي" متابعيها بعدة لقطات مصورة خلال الاحتفال، ظهرت من خلالها مرتدية فستان مكشوف، باللون الأسود، مع شعر منسدل ومكياج هادئ.

وحرصت الفنانة على التقاط بعض الصور التذكارية بصحبة أصدقاءها، وخلال تقطيع "تورتة" الاحتفال، كما شاركت صديقاتها الرقص على أنغام الفنان محمود العسيلي.

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يذكر أن نرمين من مواليد محافظة الإسكندرية، وتخرجت من كلية التجارة، وبدأت مشوارها الفني بالإعلانات، ثم اتجهت للتمثيل.

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