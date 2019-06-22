القلب هو المسؤول الرئيس لضغط الدم في الجسم، بما يتناسب مع الجهد الذي يبذله، ويذكر أن في عام 2007 كانت أمراض القلب هي السبب الأول في الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية. بالصور حير الأطباء.. امرأة تعاني من تضخم ثدييها بسبب مرض نادر يروي الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب جامعة عين شمس، لـ "هُن"، أعراض أمراض القلب كالأتي: أعراض أمراض القلب وكيفية اكتشافها: *عدم قدرة الإنسان على بذل المجهود. *آلام بالصدر" الذبحة الصدرية"، نتيجة لوجود نقص بالشريان التاجي. *صعوبة في التنفس. *تورم في القدمين. Advertisements *ارتفاع درجة الحرارة بسبب التهابات بكتيرية. * إغماءات بسبب ضيق في الصمام الأوارطي. *اضطراب ضربات القلب. *زيادة سرعة ضربات القلب. *عدم انتظام ضربات القلب. دراسة: إهمال تناول وجبة الإفطار يسبب أمراض القلب من الممكن أن تسبب زرقان في الجسم، وهذا يدل على وجود مشاكل بالقلب. ​

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