طريقة عمل الفخدة الضاني

إذا كنتي تعدين لإحدى العزائم، عليكي بتحضير الفخدة الضاني، حيث أنها من الوجبات المشوية ذات القيمة الغذائية العالية، وفيما يلي خطوات تحضيرها بطريقة الشيف علاء الشربيني:

المقادير

*فخده ضاني.

*بصل.

*ثوم.

*طماطم.

*فلفل رومي.

*شرائح جزر.

*ملح.

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*فلفل أسود.

*توابل مشكلة.

*روز ماري.

*ماء.

طريقة التحضير

*في صينية مناسبة، ضعي فيها بصل شرائح وطماطم وجزر وفلفل رومي واتبليهم بالملح والفلفل والتوابل، ثم ضعي الفخذة عليهم وفي الكبة ضع بصل وطماطم وفلفل وثوم وملح فلفل أسود والروزماري واطحنيهم في الكبة.

*قبل ماحط الخلطة أعمل فتحات في الفخذة، وضعي فيها قطع زبدة وروزماري، ثم ضعي الخلطة عليها بالإضافة إلى كوب ماء، وغطي الصينية بالورق الألمونيوم جيدا، وضعي الصينية في الفرن لمدة ساعتين.

*قبل إطفاء النارـ تأكدي من استواء الفخذة وتقدم مع رز بالمكسرات وبألف هنا.

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