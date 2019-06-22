الشيش طاووق من الأكلات المحببة للكثيرين، لأنه خفيف ويلائم المعدة، وفيما يلي طريقة لتحضير شيش كاووق مدخن في المنزل. المقادير كيلو صدور دجاج. كوب زبادي. ملعقة صغيرة كركم. ملعقة صغيرة كاري. 2 فص ثوم. في 7 دقائق..طريقة تحضير الشيشي طاووك ملعقة كبيرة ليمون. ملعقة كبيرة خل. ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة بابريكا. Advertisements قطعة فحم. طريقة عمل فطيرة الزعتر الطريقة يقطع الدجاج مكعبات، ويتبل بكافة التوابل السابقة. يترك لساعتين على الأقل في التتبيلة، ويفضل أن يترك يوم كامل. يشوح الدجاج في الزيت. طريقة عمل الطرب توضح قطعة الفحم داخل قدر الطهي، وتوضع عليها نقطة مياه. يغلق القدر على الفحم. يقدم ساخنا. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير شيش طاووق مدخن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.