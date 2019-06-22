طريقة عمل الجاتوه السواريه في المنزل

قدمت الشيف غادة جميل، من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة عمل جاتوه سواريه في المنزل، وهو من الحلويات الأوروبية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسريعة. طريقة تحضير الباباز في المنزل مقادير عمل جاتوه سواريه كيكة جاهزة. لكريمة الزبدة بالفراولة: 1 ونصف كوب زبدة طرية. كوب سكر بودرة. كوب فراولة مفرومة أو مربى فراولة. لون روز. طريقة عمل المشبك في المنزل لكريمة الزبدة بالشيكولاتة 1 ونصف كوب زبدة طرية. كوب سكر بودرة. 2 ملعقة كريمة شيكولاتة بالبندق. Advertisements للزينة: كريز مسكر. فارمسيل. فسدق مجروش. صوص شيكولاتة. صوص كراميل. صوص فراولة. طريقة تحضير جاتوه سواريه تخلط مكونات كريمة الفراولة جيدًا ثم تخلط مكونات كريمة الشيكولاتة جيدًا في وعاء آخر. تقطع الكيكة دوائر ومربعات صغيرة ويزين الكيك بالكريمة المفضلة، والكريز أو المكسرات مع الصوص المفضل. يمكن وضع قطعتين من الكيك بينهم كريمة بالنكهة المفضلة ويقدم بارد للضيوف. ​

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