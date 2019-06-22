عروسان من بنها يشاهدان مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح الأمم الأفريقية

وسط اجواء احتفالية، ظهر عريس وعروسة يشاهدان مباراة كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي، ذلك في الأماكن التي خصصتها مراكز الشباب في القليوبية، لمشاهدة المباراة بمركز شباب شبلنجة في بنها.

وتشارك قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية الجماهير في متابعة المباراة، على رأسهم الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، بحضور النائب حسين عشماوي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مركز شباب قليوب وسط حضور جماهيري كبير.

وكانت مديرية الشباب والرياضة، قد أعلنت توفير 89 شاشة عملاقة بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى المحافظة، منها 8 شاشات لـ8 مراكز شباب كمنحة من وزارة الاتصالات و81 من وزارة الشباب والرياضة.

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