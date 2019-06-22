بركة دعا أمه.. كلمة السر في تألق تريزيجيه اليوم: "لازم أبوس رجليها"

بتسديدة قوية، استطاع محمود حسن تريزيجيه، نجم قاسم باشا التركي، إنهاء الشوط الأول من مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بين مصر وزيمبابوي، بهدف نظيف دون رد.

وحاول تريزيجيه، الوصول للمرمى أكثر من مرة خلال الشوط الأول حتى كللت محاولاته بالنجاح في النهاية.

وتصدر نجم المنتخب، وقاسم باشا التركي، محركات البحث على القور، لمشاهدة الهدف.

ومؤخرًا، وتحديدًا بسبتمبر الماضي، تصدر اللاعب محركات البحث أيضًا، على الإنترنت، عقب تداول البعض صورة لها، وهو يقبل قدم والدته بحفل زفافه، الأمر الذي تفاعل معه الرواد بشكل كبير.

وعلق تريزيجيه، على الأمر حينها، قائلًا: "الناس بتقولي إيه اللي انت عملته ده وانت واحد تمنه 15 مليون دولار وقولت لهم كل ده بلح".

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وأوضح خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لا يدخل المنزل إلا ويقبل قدم والدته: "أمي دي مفيش مرة أدخل البيت غير لما أبوس رجلها".

ولفت إلى أن أصعب شيء واجهه بعد الاحتراف هو بعده عن والدته، مؤكدًا أنها انتقلت للإقامة معه في القاهرة وتركت إخوته في كفر الشيخ، متابعًا: "أمي دي أي حاجة أعملها لها مش هقدر أوفي حاجة من اللي عملتها".

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