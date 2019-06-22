شيرين في ندوة "قلبك": "عندي 62 سنة.. وحالتي الصحية جيدة بسبب الرياضة"

قالت الفنانة شيرين، إنها تبلغ من العمر 62 عامًا، وتتمتع بقوام متناسق وصحة جيدة، بسبب اتباع نظام غذائي صحي، بجانب إصرارها على ممارسة الرياضة، بشكل يومي، حتى وإن كانت دقائق معدودة.

وأضافت شيرين، خلال مشاركتها في ندوة "قلبك" التي نظمتها المؤسسة العلمية لأمراض القلب والشرايين بمكتبة الإسكندرية، اليوم، للتوعية بأمراض القلب وممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب: "مش بأكل بالليل وأنام على طول، لإنه ممكن بيجيلي كوابيس"، مؤكدة أنها تمنع تناول الطعام تماما بعد الساعة السابعة مساءا.

واستطردت قائلة إنها في سن الـ40 سنة، اكتشفت إصابتها بارتفاع في ضغط الدم ثم جلطة في الشريان التاجي مع ذبحة صدرية مفاجئة، وبعد إجراء الإسعافات الأولية الطارئة، وتناول العلاج اللازم تحسنت حالتها، إلا أنها توقفت فجأة عن تناول علاج الضغط فجأة بنصيحة من نجلتها، الأمر الذي أصابها بضيق في التنفس أثناء النوم. ونصحت: "ممنوع التوقف المفاجئ، للأدوية ولازم نصاحب المرض عشان ننجو"، متابعة أنه يجب ممارسة السير بخطوات محسوبة منتظمة في الساعات الأولى من اليوم، بنحو 5 دقائق.

وأشارت إلى أنها لا ترغب السير في النادي الرياضي، وتضطر إلى إنهاء ممارسة الرياضة بسبب ترحيب الجمهور، متابعة أنها تمارس الرياضة في أماكن أخرى. وعلى هامش الندوة، كرمت المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، الفنانة شيرين، لمشاركتها الفعالة في التوعية الاجتماعية للوقاية من الإصابة بأمراض القلب، معبرة عن سعادتها البالغة بالتكريم، الذي هو تكريمًا لكل الفنانين والمطربين العرب الذين تغنوا للقلب.

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