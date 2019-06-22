بـ"الطبلة".. تشجيع أمينة شلباية داخل استاد القاهرة في افتتاح كأس أمم أفريقيا

شاركت الإعلامية أمينة شلباية، ملكة جمال مصر السابقة، متابعيها، بعدة لقطات خلال حضورها المباراة الأولى من افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019، على استاد القاهرة.

وظهرت "شلباية" ببنطلون واسع باللون "البيج" مع سترة "كت" بنفس اللون، كما اعتمدت على تسريحة "الكعكة" ونظارة شمسية.

وظهرت الإعلامية وهي تحمل "طبلة" للتشجيع، فضلًا عن رسم علم مصر على وجهها.

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وبثت "شلباية" مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية، أكدت خلاله أنها تحضر مُباراة للمرة الأولى في حياتها.

ويسعى الفراعنة لحصد أول ثلاث نقاط ببطولة أمم أفريقيا من خلال التغلب على زيمبابوي وحصد نقاط المباراة الثلاث، حتى يفوز المنتخب بثقة الجماهير منذ انطلاق البطولة.

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